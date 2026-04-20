Andy Serkis, 62 anos: ator revolucionou a interpretação com captura de movimento no cinema

Gollum é um dos personagens mais icônicos da saga O Senhor dos Anéis, marcado por sua dualidade entre fragilidade e obsessão pelo Um Anel. Interpretado por Andy Serkis, ganhou vida por meio de uma inovadora técnica de captura de movimento. Sua voz, expressões e gestos contribuíram para transformar a criatura em um marco do cinema moderno.
Em 2026, além de viver Gollum, Andy Serkis é diretor do filme que está sendo preparado: The Hunt for Gollum (A Caçada a Gollum, em tradução livre). O filme tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027.
Nascido em 20 de abril de 1964, em Londres, Andrew Clement Serkis estudou na Lancaster University, onde desenvolveu um interesse pelo teatro e pela atuação. Ele fez sua estreia na série de comédia 'The New Statesman', que foi ao ar de 1987 a 1994.
No cinema, Serkis estreou no filme 'Jutland - Reinado de Ódio' (1994), ao lado de vários atores conhecidos, como Gabriel Byrne, Christian Bale (foto) e Helen Mirren. Depois de vários papéis, viu sua carreira decolar justamente com o persoagem Gollum. Com a evolução dos efeitos digitais, a introdução da técnica da captura de movimentos pavimentou o caminho na trajetória profissional do ator britânico.
Serkis também se aventurou em outros projetos, como os filmes 'De Repente 30' e 'Reencarnação', ambos lançados em 2004. Porém, em 2005, o ator voltou a trabalhar com o diretor Peter Jackson (da trilogia 'O Senhor dos Anéis') em um personagem totalmente digital, dessa vez em 'King Kong'.
O filme foi um sucesso e venceu três Oscars, nas categorias de Melhor Mixagem de Som, Melhor Edição de Som e Melhores Efeitos Visuais, além de ter sido indicado a Melhor Direção de Arte.
Em 2006, Serkis atuou no também elogiado 'O Grande Truque', do diretor Christopher Nolan ('Oppenheimer', 2023). Em 2008, o ator interpretou Capricorn no longa de fantasia 'Coração de Tinta - O Livro Mágico', ao lado de Brendan Fraser ('A Múmia', 1999).
Em 2011, Andy Serkis fez a captura de movimentos do personagem Caesar, em 'Planeta dos Macacos: A Origem'. A atuação dele foi tão elogiada que muitos profissionais da indústria do cinema e críticos clamaram por uma indicação de Serkis ao Oscar. Serkis ainda interpretou Caesar novamente em 'Planeta dos Macacos: O Confronto' (2014) e 'Planeta dos Macacos: A Guerra' (2017).
O debate em torno do tema cresceu, já que a Academia não costuma considerar as performances provenientes da captura de movimentos. O tem já gerou intensas discussões.
Em 2015, viveu o vilão Ulysses Klaue em 'Vingadores: A Era de Ultron', papel que retornou em 2018 em 'Pantera Negra'. No mesmo ano, Serkis atuou como o Supremo Líder Snoke em 'Star Wars: O Despertar da Força'. Em 2017, repetiu o papel em 'Star Wars: Os Último Jedi'.
Em 2022, Serkis se destacou por viver o mordomo Alfred em 'The Batman', papel que tinha sido do veterano Michael Caine na trilogia 'O Cavaleiro das Trevas'. No mesmo ano, Serkis participou de três episódios da série parte do universo Star Wars, 'Andor', na pele do prisioneiro Kino Loy.
Fora do cinema e da TV, o ator também participou da narração de diversos games de sucesso como 'O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei' (2003), 'Risen' (2009) e 'Warhammer 40,000' (2022).
Serkis também dirigiu filmes 'Mogli: Entre Dois Mundos' (2018) e 'Venom: Tempo de Carnificina' (2021). Pioneiro no campo da captura de movimento, ele fundou sua própria empresa do ramo, a 'The Imaginarium Studios', e é um defensor da tecnologia como forma de arte.