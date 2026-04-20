Celebridades e TV Andy Serkis, 62 anos: ator revolucionou a interpretação com captura de movimento no cinema Andy Serkis completa 62 anos em 20 de abril de 2026, consolidando uma carreira marcada pela inovação no cinema. Ator e dublador britânico, ele se destacou por dar vida a personagens criados com tecnologia digital. Sua atuação vai além da voz, envolvendo expressões e movimentos captados em detalhes. Esse domínio ajudou a redefinir o uso da captura de movimento na indústria audiovisual. Um de seus trabalhos mais emblemáticos é Gollum, na saga O Senhor dos Anéis. Ao longo dos anos, Serkis se tornou Por Flipar

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