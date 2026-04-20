Celebridades e TV Greta Garbo: a vida e a carreira da enigmática estrela da Era de Ouro de Hollywood No dia 15 de abril de 1990 morreu Greta Garbo, uma das estrelas mais glamorosas, populares e enigmáticas de Hollywood das décadas de 1920 e 1930. Conhecida por suas interpretações de heroínas de personalidade forte, Garbo é considerada uma das melhores atrizes do cinema de todos os tempos. Em 1999, inclusive, ela ficou em quinto lugar na lista do American Film Institute das maiores atrizes do cinema e, além disso, foi indicada 4 vezes ao Oscar de Melhor Atriz e recebeu um prêmio honorário da Aca Por Flipar

Anna Christie and Clarence Sinclair Bull/Creative Commons