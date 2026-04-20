Galeria Floresta Negra: veja a história por trás dessa curiosa região no coração da Alemanha A Floresta Negra (Schwarzwald, em alemão) é uma das regiões mais icônicas da Alemanha, situada no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país. Com paisagens densas de pinheiros e abetos, ela se estende por cerca de 6 mil quilômetros quadrados e abriga vilarejos pitorescos, lagos cristalinos e montanhas suaves. Desde a Idade Média, o local foi associado a lendas e contos populares, inspirando histórias dos Irmãos Grimm e mitos germânicos. Sua importância econômica também é marcante, com prod Por Flipar

A.Savin;Wikimédia Commons