Galeria Justiça interdita ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após pedido da família A Justiça de São Paulo decidiu, no dia 15 de abril de 2026, pela interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, após solicitação apresentada por seus filhos. A medida ocorre em meio ao quadro de saúde do ex-mandatário, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o que compromete sua capacidade de tomar decisões de forma autônoma. Com a decisão, ele deixa de responder juridicamente por atos da vida civil, incluindo questões financeiras e patrimoniais. Na prática, isso sig Por Flipar

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