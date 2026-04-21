Herói nacional: Conheça praças ligadas à história de Tiradentes no Rio de Janeiro

A Praça XV é um dos locais mais históricos do centro da cidade, ligada a momentos importantes do período colonial e imperial. Ali funcionava o antigo porto e ocorreram eventos marcantes da história do Brasil. Hoje, reúne construções históricas e é ponto de ligação entre cultura, transporte e turismo.
Na época em que foi enforcado o local era o antigo Largo da Lampadosa, em frente à igreja de mesmo nome. A cerca de 800 metros dali fica uma outra praça que ganhou o nome de Tiradentes. Isso causa confusão e muita gente acha que Tiradentes foi morto na praça que leva seu nome.
A Praça Tiradentes recebeu esse nome em 1890, quase 100 anos após a morte do líder e mártir da Inconfidência Mineira. O espaço surgiu no século 17 e, inicialmente, foi chamado de Rossio Grande, uma referência ao Largo do Rossio de Lisboa, e depois Campo dos Ciganos, por cauda de tendas de ciganos, e, depois, Campo da Lampadosa, por causa da Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Ainda foi chamado de Campo do Polé e Praça da Constituição, até receber o nome atual.
No local, há alguns monumentos históricos famosos. No centro da praça foi inaugurada, em 1862, a famosa estátua equestre de Dom Pedro I e, três anos depois, em 1865, o espaço ganhou mais quatro estátuas, que representam as virtudes da Justiça, Liberdade, União e Fidelidade.
Em 1872, foi inaugurado no local o Teatro Cassino Franco Brasileiro, hoje conhecido como Teatro Carlos Gomes. Assim, a praça se tornou um importante centro de lazer e cultura da cidade, com teatros, restaurantes e espaços de convivência, até se consolidar como referência da vida urbana carioca.
O local foi revitalizado e, hoje, é um dos principais marcos históricos e culturais do Rio de Janeiro. A área é cercada por prédios históricos que remetem ao período imperial e é ideal para passeios, eventos ao ar livre e momentos de pausa no dia a dia, além de ser um tradicional ponto de encontro de moradores, artistas, estudantes e turistas.
A Praça Tiradentes fica a poucos minutos das estações de metrô Cinelândia e Uruguaiana, o que facilita o acesso. Para quem vai de carro, há estacionamentos pagos na região, mas o transporte público costuma ser a melhor opção, já que o trânsito e a falta de vagas são comuns no centro.
Ja a Praça XV, onde Tiradentes realmente foi enforcado, abriga a estação das barcas que fazem a ligação entre Rio e Niterói. Ali também fica o Paço imperial, edifício histórico que foi sede administrativa no período colonial e imperial. Hoje, o local funciona como centro cultural.