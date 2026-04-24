Animais Zoológico de São Paulo registra primeiro filhote de guaxinim norte-americano do Brasil O Zoológico Sonho de Criança, que fica em Pitangueiras, São Paulo, registrou o nascimento inédito de um guaxinim-norte-americano da espécie Procyon lotor em cativeiro no Brasil. O filhote, agora com três meses, é descendente de um casal resgatado pelo Ibama em 2024, após serem encontrados em um navio de carga sob suspeita de tráfico internacional de animais. A gestação foi identificada apenas na fase final, e o nascimento foi acompanhado de perto pela equipe técnica do zoológico, que destacou a Por Flipar

Reprodução de vídeo EPTV