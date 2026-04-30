Celebridades e TV Vigília, Saara e investimento de R$ 20 milhões: o Rio se prepara para a maior noite da “Loba” Shakira Os fãs da cantora Shakira não aguentam mais esperar. Desde o dia 29 de abril, o entorno do Copacabana Palace passou a concentrar dezenas de pessoas que se reúnem na expectativa de ver a artista de perto antes do show marcado para 2 de maio, nas areias de Praia de Copacabana. Com cartazes, camisetas temáticas e celulares em mãos, admiradores ocupam a calçada do hotel em clima festivo, transformando a espera em um ponto de encontro agitado. A proximidade da apresentação intensifica a movimentação, Por Flipar

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