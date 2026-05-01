Artes Praça da Concórdia: o espaço urbano que reflete a França A Praça da Concórdia, em Paris, é um dos espaços públicos mais emblemáticos da cidade e carrega séculos de história. Localizada entre os Jardins das Tulherias e a Avenida Champs-Élysées, tornou-se palco de eventos marcantes da França. Originalmente chamada de Praça Luís 15, foi renomeada após a Revolução Francesa para simbolizar a paz e a reconciliação. O obelisco egípcio de Luxor, instalado no século 19, é hoje seu elemento mais reconhecível. A praça testemunhou execuções históricas, incluindo Por Flipar

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