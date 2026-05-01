Estilo de Vida A história do batom atravessa séculos e reúne polêmicas sobre padrões de beleza O batom possui uma história marcada por fascínio e controvérsias. Ao longo dos séculos, já foi símbolo de poder, alvo de críticas e, mais tarde, consolidou-se como um produto popular. Por Flipar

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