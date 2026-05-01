Galeria Criado a partir de hidrelétrica, Serra da Mesa se tornou o maior lago artificial do Brasil e redefiniu região de Goiás Situado na região noroeste de Goiás, o reservatório de Serra da Mesa detém o título de maior lago artificial do Brasil em volume de água, com uma reserva que ultrapassa 50 bilhões de metros cúbicos. Esta imensa estrutura nasceu da construção de uma usina hidrelétrica no curso principal do rio Tocantins, no município de Minaçu, que tem capacidade para gerar 1.275 megawatts. A obra, concluída nos anos 1990, transformou profundamente a paisagem regional, ao inundar vastas áreas de cerrado e criar u Por Flipar

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