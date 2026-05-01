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Criado a partir de hidrelétrica, Serra da Mesa se tornou o maior lago artificial do Brasil e redefiniu região de Goiás

Situado na região noroeste de Goiás, o reservatório de Serra da Mesa detém o título de maior lago artificial do Brasil em volume de água, com uma reserva que ultrapassa 50 bilhões de metros cúbicos. Esta imensa estrutura nasceu da construção de uma usina hidrelétrica no curso principal do rio Tocantins, no município de Minaçu, que tem capacidade para gerar 1.275 megawatts. A obra, concluída nos anos 1990, transformou profundamente a paisagem regional, ao inundar vastas áreas de cerrado e criar u

Por Flipar
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O reservatório é considerado o de maior armazenamento do setor elétrico brasileiro, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Além da produção energética própria, a barragem desempenha um papel fundamental na regularização do fluxo do rio, garantindo maior controle sobre o volume e a vazão das águas ao longo do ano e reduzindo os impactos de cheias e estiagens.

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A condição beneficia diversas usinas situadas rio abaixo, como Cana Brava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado, Estreito e, de forma mais acentuada, a usina de Tucuruí, que depende diretamente dessa estabilidade para manter sua capacidade operacional e eficiência na geração de energia.

Flickr - Celso Abreu

Por estar em um rio de jurisdição federal, a região conta com a fiscalização do Governo Federal e possui normas rígidas sobre o uso de seus recursos hídricos, que se destinam exclusivamente à geração de eletricidade e ao lazer, com proibição expressa para atividades de irrigação.

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Os municípios que compõem esse circuito oferecem condições favoráveis tanto para esportes náuticos quanto para o ecoturismo, impulsionados pelas águas alcalinas do lago, que dificultam a proliferação de insetos e contribuem para uma experiência mais agradável aos visitantes.

Marcos Vini?cius R Souza/Prefeitura de Niquela?ndia

Em Minaçu, um dos principais pontos de acesso, o lago de Cana Brava abriga a conhecida Praia do Sol, que atrai turistas em busca de lazer e contato com a natureza. Já em Porangatu, a Lagoa Grande se destaca por suas propriedades medicinais e pela oferta de esportes radicais, enquanto a cidade preserva traços marcantes dos séculos 18 e 19 em sua arquitetura.

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A transparência da água do lago de Serra da Mesa e a presença de árvores submersas favorecem o habitat dos peixes e atraem praticantes que utilizam iscas artificiais. As cidades de Uruaçu e Niquelândia consolidaram uma infraestrutura voltada à atividade, com torneios que movimentam o turismo local, pousadas especializadas e guias experientes.

Wikimedia Commons/Robson Romeiro

A construção da barragem foi concluída em 24 de outubro de 1996, com o início da formação do reservatório a partir dessa data, que ficou cheio em 1998. A entrada em operação de Serra da Mesa representou uma solução definitiva para o abastecimento elétrico de Goiás e, em especial, do Distrito Federal.

Divulgac?a?o/Diomi?cio Gomes

Para se ter dimensão da grandeza do Lago de Serra da Mesa, o reservatório tem largura máxima de 13 quilômetros e profundidades que superam 60 metros em vários pontos, com a formação de paredes submersas, vales alagados e microambientes aquáticos singulares.

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O lago foi formado no curso do Rio Maranhão, afluente do Rio Tocantins, e possui diversos outros afluentes, entre os quais se destacam os rios das Almas, Tocantinzinho, Bagagem, Traíras, do Peixe, da Mula, Vai-Vem, Palmeira, Prata Grande e Passa-3.

Divulgac?a?o/Prefeitura de Niquela?ndia

O tamanho do reservatório foi especificamente calculado para garantir maior estabilidade operacional nos períodos de seca extrema, característica marcante da região Centro-Oeste e do norte de Goiás. O imenso volume funciona como um regulador, assegurando fluxo constante de energia para as turbinas mesmo em anos de estiagem severa.

Reproduc?a?o/YouTube

A construção da usina foi duramente criticada por ambientalistas. Organizações como a Rede Internacional de Rios apontaram a destruição de vasta fauna e flora, com espécies ameaçadas de extinção, além da inundação de sítios arqueológicos.

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Para preservar o que as águas cobriram, surgiu o Memorial Serra da Mesa, que tem como objetivo salvaguardar a história da região impactada pela construção do lago, promover a educação ambiental, incentivar a pesquisa e favorecer a interação com a comunidade regional.

Reproduc?a?o/YouTube

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