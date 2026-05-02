Estilo de Vida Para que serve a moringa de barro e como ela conserva a água fresca? A moringa de barro é muito usada como item decorativo por causa do seu visual rústico e artesanal, mas essa não é a sua principal finalidade. Na verdade, ela é um recipiente feito de argila natural que armazena e mantém a água fresca e saborosa sem precisar de energia elétrica. Isso acontece porque o barro possui pequenos poros que permitem uma leve evaporação externa, o que cria um efeito de resfriamento. Por Flipar

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