Galeria Entre o vermelho e o dourado: o encanto do bordo-japonês que colore espaços no outono O Acer palmatum, popularmente conhecido como bordo-japonês, é uma das espécies ornamentais mais valorizadas no paisagismo, especialmente quando o outono se aproxima. Nessa estação, suas folhas delicadas assumem tonalidades vibrantes que variam entre o vermelho intenso, o laranja e o dourado, criando um espetáculo visual que transforma qualquer ambiente. Originária do Japão, a árvore carrega uma forte simbologia ligada à contemplação, à passagem do tempo e à beleza efêmera, conceitos profundament Por Flipar

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