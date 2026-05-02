Galeria José de Alencar: quem foi o autor de “Iracema” e “O Guarani” No dia 1º de maio de 1829, em Fortaleza, no Ceará, nasceu José de Alencar, escritor, jornalista, advogado, político e dramaturgo, considerado o principal nome do romantismo no Brasil. Conhecido como o “pai da literatura brasileira”, ele teve grande importância na construção de uma identidade cultural nacional por meio de suas obras. Seus livros ajudaram a consolidar temas ligados à história, à cultura e à linguagem brasileira dentro da literatura do país. Por Flipar

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