Parques nacionais na Europa reúnem paisagens que encantam visitantes

PARQUE NACIONAL ALTOS TATRAS – POLÔNIA E ESLOVÁQUIA - Foi criado em 1949. As montanhas que se estendem pelos dois países abrigam diversos habitats e espécies alpinas. O Parque Nacional dos Tatra Eslovacos e o Parque Nacional dos Tatra Polacos fazem parte das Montanhas Tatra, na Europa Central. As duas áreas foram incluídas na lista de Reservas da Biosfera da UNESCO em 1993.