Galeria Qual a diferença entre a hortelã e a menta? A menta e o hortelã fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, seja na culinária, em chás, em produtos medicinais ou até em cosméticos. No entanto, muitas pessoas acham que elas são a mesma coisa, mas existem diferenças sutis entre elas que fazem toda a diferença no sabor e no uso. A confusão acontece porque ambas pertencem ao mesmo grupo de plantas e possuem aparência bastante semelhante e ainda por cima os nomes populares mudam conforme a região do país. Por Flipar

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