Qual a diferença entre a hortelã e a menta?

No sul do Brasil, por exemplo, é comum que várias espécies sejam chamadas simplesmente de menta. Já no interior de São Paulo e em muitos estados do Nordeste, a palavra hortelã costuma ser usada para praticamente todas elas. Assim, duas pessoas podem estar falando de plantas diferentes utilizando exatamente o mesmo nome popular, o que contribui para a ideia de que menta e hortelã seriam idênticas.
Mentha é o nome do gênero que reúne diversas plantas popularmente conhecidas como menta ou hortelã. No mundo, existem cerca de 25 a 30 espécies naturais desse grupo, além de várias variedades desenvolvidas pelo ser humano. Em geral, costuma-se chamar de hortelã a espécie Mentha piperita, enquanto o nome menta é frequentemente associado à Mentha spicata.
Segundo pesquisadores da área de horticultura, essa semelhança entre as espécies ocorre porque diferentes tipos de Mentha conseguem se cruzar com facilidade. O resultado são plantas visualmente parecidas, mas biologicamente distintas. Isso faz com que até especialistas encontrem dificuldades para identificar exatamente qual espécie está sendo analisada.
Assim, a hortelã costuma apresentar folhas mais largas, arredondadas e um sabor mais suave e fresco. Por isso, é muito utilizada em chás, sucos, receitas caseiras e pratos que pedem um toque leve de refrescância. Seu sabor delicado combina bem com preparações doces e salgadas. Na culinária, a escolha entre hortelã e menta pode alterar bastante o resultado final da receita: a hortelã traz suavidade
A menta, especialmente variedades com maior concentração de mentol, possui uma folha mais pontuda e um sabor mais intenso e refrescante. Por esse motivo, é usado com frequência em balas, pastas de dente, cosméticos e produtos medicinais. Na culinária, a menta oferece um sabor marcante. Apesar dessas diferenças, ambas são conhecidas por seus benefícios digestivos e pela sensação refrescante que proporcionam.