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Qual a diferença entre a hortelã e a menta?

A menta e o hortelã fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, seja na culinária, em chás, em produtos medicinais ou até em cosméticos. No entanto, muitas pessoas acham que elas são a mesma coisa, mas existem diferenças sutis entre elas que fazem toda a diferença no sabor e no uso. A confusão acontece porque ambas pertencem ao mesmo grupo de plantas e possuem aparência bastante semelhante e ainda por cima os nomes populares mudam conforme a região do país.

Por Flipar
Youtube/ MundoBoaForma

No sul do Brasil, por exemplo, é comum que várias espécies sejam chamadas simplesmente de menta. Já no interior de São Paulo e em muitos estados do Nordeste, a palavra hortelã costuma ser usada para praticamente todas elas. Assim, duas pessoas podem estar falando de plantas diferentes utilizando exatamente o mesmo nome popular, o que contribui para a ideia de que menta e hortelã seriam idênticas.

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Mentha é o nome do gênero que reúne diversas plantas popularmente conhecidas como menta ou hortelã. No mundo, existem cerca de 25 a 30 espécies naturais desse grupo, além de várias variedades desenvolvidas pelo ser humano. Em geral, costuma-se chamar de hortelã a espécie Mentha piperita, enquanto o nome menta é frequentemente associado à Mentha spicata.

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Segundo pesquisadores da área de horticultura, essa semelhança entre as espécies ocorre porque diferentes tipos de Mentha conseguem se cruzar com facilidade. O resultado são plantas visualmente parecidas, mas biologicamente distintas. Isso faz com que até especialistas encontrem dificuldades para identificar exatamente qual espécie está sendo analisada.

Imagem de sami algelal por Pixabay

Assim, a hortelã costuma apresentar folhas mais largas, arredondadas e um sabor mais suave e fresco. Por isso, é muito utilizada em chás, sucos, receitas caseiras e pratos que pedem um toque leve de refrescância. Seu sabor delicado combina bem com preparações doces e salgadas. Na culinária, a escolha entre hortelã e menta pode alterar bastante o resultado final da receita: a hortelã traz suavidade

imagem gerada por i.a

A menta, especialmente variedades com maior concentração de mentol, possui uma folha mais pontuda e um sabor mais intenso e refrescante. Por esse motivo, é usado com frequência em balas, pastas de dente, cosméticos e produtos medicinais. Na culinária, a menta oferece um sabor marcante. Apesar dessas diferenças, ambas são conhecidas por seus benefícios digestivos e pela sensação refrescante que proporcionam.

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