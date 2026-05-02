Copacabana Palace, onde está Shakira, é ícone em hotelaria e recebeu personalidades históricas

Um dos maiores símbolos do famoso bairro carioca, o Copacabana Palace alcançou, inclusive, o status de ponto turístico do Rio - uma referência na Princesinha do Mar.
O Belmond Copacabana Palace, nome formal do Copacabana Palace, é um hotel de luxo cinco estrelas situado à beira-mar da Praia de Copacabana, inaugurado em 1923.
A ideia de construir um hotel de luxo na orla de Copacabana surgiu em 1919, a partir do entusiasmo do então presidente Epitácio Pessoa.
Na época, a cidade do Rio de Janeiro vivia a expectativa da Exposição do Centenário da Independência do Brasil, que seria realizada em 1922.
O objetivo era oferecer aos visitantes ilustres um local à altura da grandiosidade do evento.
A missão de construir o hotel foi confiada ao empresário Octávio Guinle, um dos homens mais ricos do Brasil na época.
O projeto arquitetônico ficou a cargo do francês Joseph Gire, que buscou inspiração em dois famosos hotéis da Riviera Francesa: o Negresco, em Nice, e o Carlton, em Cannes (foto).
A construção do Copacabana Palace teve início em 1919 e se estendeu por quatro anos, sendo concluída em 1923.
O hotel foi inaugurado oficialmente em 13 de agosto de 1923, quase um ano após a Exposição do Centenário, por conta de atrasos na importação de materiais, falta de tecnologia e mão de obra qualificada no país na época.
Além disso, houve uma forte ressaca no mar de Copacabana que chegou a destruir parte da Avenida Atlântica, causando estragos no primeiro pavimento do hotel.
Depois da inauguração, o hotel histórico se tornou um símbolo da cidade e do Brasil, sendo frequentado por celebridades, políticos e figuras da alta sociedade.
O hotel conta com 239 quartos e suítes luxuosas, seis andares, além de restaurantes renomados e áreas de lazer, uma piscina semiolímpica, spa e academia.
Dois desses restaurantes são o Cipriani, comandado pelo chef italiano Nello Cassese e o pan-asiático Mee, ambos com uma estrela Michelin.
Algumas das marcas registradas do Copacabana Palace são sua elegância e sofisticação, presentes desde o lobby de entrada do hotel.
O hotel também oferece uma variedade de atividades de lazer, como aulas de yoga, tênis e até surf.
Além disso, o Copacabana Palace é famoso por seus eventos e festas luxuosas, que já receberam nomes como Rita Hayworth, Orson Welles e Frank Sinatra (à direita).
O Réveillon do Copacabana Palace é um dos mais badalados do mundo, atraindo celebridades e socialites do mundo todo.
São tantas celebridades que já se hospedaram por lá que o hotel possui um livro chamado de 'Livro de Ouro', com assinaturas de centenas de personalidades históricas, de Albert Einstein e Walt Disney a Santos Dumont.
O hotel também já foi cenário de filmes, como “Voando para o Rio” (1933), com Fred Astaire, e 'Os Cafajestes' (1962), do cineasta Ruy Guerra.
Membros de realezas também já pisaram seus pés no Copacabana Palace ao longo da história. Em março de 1931, o príncipe de Gales, que se tornaria Edward VIII, e seu irmão, o futuro George V, se hospedaram no hotel.
A eterna rainha Elizabeth II também esteve no Copacabana Palace durante sua única visita oficial ao Brasil, em 1968.
O atual rei britânico, Charles III, esteve no hotel em três oportunidades diferentes: em 1978, em 1991, dessa vez acompanhado da então esposa, a Princesa Diana, e em 2009, acompanhado da hoje rainha Camilla.
Assim como Lady Gaga , Madonna e Shakira, vários artistas da música também já ficaram no hotel: Carmen Miranda, Janis Joplin, Mick Jagger, Justin Bieber, entre outros.