Celebridades e TV Copacabana Palace, onde está Shakira, é ícone em hotelaria e recebeu personalidades históricas O show de Shakira deve lotar Copacabana no sábado , 2 de maio de 2026. E a cantora está hospedada no Copacabana Palace, hotel clássico e requintado que sempre recebe grandes personalidades. Também foi assim em maio de 2024, para o show de Madonna; e em 2025 para Lady Gaga. Por Flipar

alobos life - Flickr