Galeria O que fazer em Chipre, ilha conhecida como a terra de Afrodite Celebrada todos os anos em 16 de agosto, a independência de Chipre marca o fim de um longo período como colônia britânica. Com a criação da república, Makarios III assumiu a presidência, enquanto Faz?l Küçük ocupou a vice, inaugurando uma nova fase política. Por Flipar

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