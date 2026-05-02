Galeria Tipos de óleos de cozinha influenciam no preparo e no sabor dos alimentos Os óleos culinários fazem parte da alimentação diária e apresentam sabores, texturas e valores nutricionais variados. Entre opções comuns, como soja e milho, e outras como coco ou abacate, cada um tem aplicações específicas na cozinha. Por Flipar

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