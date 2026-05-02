Entretenimento Agora é Shakira: Confira como Copacabana se tornou point de eventos nas últimas décadas Um dos bairros mais conhecidos do Rio de Janeiro, Copacabana sempre é lembrada pela queima de fogos no Réveillon. Contudo, não é só na virada do ano que o local ganha destaque no cenário nacional. Ao longo de sua história, a princesinha do mar já foi palco de vários eventos musicais, esportivos e culturais. Por Flipar

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