Gastronomia Frutas ricas em fibras ajudam na saciedade e ganham espaço na dieta Coloridas, saborosas e cheias de benefícios, as frutas são grandes aliadas da saúde. Além de pouco calóricas, ajudam no controle do peso e fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes — e ainda são uma opção prática para enganar a fome ao longo do dia. Por Flipar

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