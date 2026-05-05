Entretenimento Diretor russo crítico de Putin recupera estatueta do Oscar após sumiço em voo Uma estatueta do Oscar que havia sumido em um voo foi reencontrada. A Lufthansa informou no dia 1º de maio que conseguiu localizar a honraria do diretor russo Pavel Talankine, que havia desaparecido durante um voo da companhia alemã entre Nova York e Frankfurt. O cineasta, premiado na cerimônia de Hollywood em março pelo documentário “Um Zé Ninguém Contra Putin” (“Mr. Nobody Against Putin”, no original em inglês) com o americano David Borenstein, precisou despachar o troféu no compartimento de c Por Flipar

Reprodução de vídeo R7