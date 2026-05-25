Comprar pilha recarregável vale a pena?

Além disso, o carregador utilizado também influencia. Existem modelos mais rápidos e outros mais lentos, sendo que o tempo de recarga pode variar entre poucas horas e períodos mais longos, dependendo da quantidade de pilhas carregadas simultaneamente. O funcionamento é simples: o carregador envia corrente elétrica para restaurar a energia armazenada nas pilhas. Os modelos mais comuns utilizam pilhas AA e AAA de níquel-hidreto metálico, consideradas mais eficientes e menos poluentes do que tecnol