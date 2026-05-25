Cuidado! Insetos com picadas dolorosas exigem atenção e cuidados especiais

O critério da escala de Schmidt é o seguinte: grau 1: picadas de intensidade suave, que geralmente cessam em até cinco minutos; grau 2: picadas mais 'densas, vigorosas e intensas', resultando em desconforto que pode durar de 5 a 10 minutos; Grau 3: dor descrita como 'abrasadora e implacável', podendo perdurar por até 30 minutos; e, por fim, grau 4: picadas brutais, que causam dores paralisantes e podem persistir por várias horas. Confira agora os insetos responsáveis pelas piores picadas!