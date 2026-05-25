Willem Dafoe e Fernanda Torres vão estrelar distopia dirigida por Bárbara Paz

Na história, Dafoe interpretará Dante, um homem solitário que trabalha oferecendo abraços e conforto emocional a desconhecidos. Mas sua rotina muda ao conhecer Ava, personagem de Fernanda Torres, uma imigrante com quem cria uma conexão inesperada. A relação entre os dois se torna o centro emocional da trama, que aborda temas como solidão, carência afetiva e a busca humana por proximidade em uma sociedade cada vez mais distante emocionalmente.
O projeto também marca mais uma colaboração de Dafoe com Bárbara Paz e, por consequência, com o cinema brasileiro. O ator já trabalhou com a diretora no documentário “Babenco - Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, sobre o cineasta Hector Babenco, com quem Paz foi casada, e estrelou “Meu Amigo Hindu”, último filme de Hector Babenco.
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Willem Dafoe. Nascido em 22 de julho de 1955, em Appleton, nos Estados Unidos, ele é um ator conhecido, principalmente, por interpretar o Duende Verde na trilogia do “Homem-Aranha” de Tobey Maguire. Também é conhecido por interpretar personagens controversos e, por isso, é chamado, como forma de brincadeira, de “ator louco de Hollywood” nas redes sociais.
Dafoe estudou teatro na Universidade de Wisconsin, mas abandonou os estudos para se juntar ao Theater X, um grupo de teatro experimental sediado em Wisconsin, com o qual fez turnê por quatro anos, até se mudar para Nova York, em 1977, onde fez parte de outros grupos de teatro.
Dafoe fez sua estreia no cinema com um pequeno papel não creditado no faroeste “Portal do Paraíso”, em 1980, e apareceu em vários outros filmes no início da década de 1980. Nesse período, em 1985, um dos papéis em que mais se destacou foi em “Viver e Morrer em Los Angeles”.
O ator foi indicado ao Oscar pela primeira vez na categoria Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como o Sargento Elias Grodin em “Platoon”, lançado em 1986. Depois, voltou a ser indicado na mesma categoria por seu papel como Max Schreck em “A Sombra do Vampiro”, um relato fictício da produção do clássico filme de vampiro “Nosferatu”, de 1922.
Dafoe ficou mundialmente conhecido quando interpretou Norman Osborn, o marcante vilão cômico Duende Verde no primeiro filme da trilogia de “Homem-Aranha”, lançado em 2002, filme dirigido por Sam Raimi e protagonizado por Tobey Maguire, no papel de Peter Parker, Kirsten Dunst, no papel de Mary Jane Watson, e James Franco, no papel de Harry Osborn.
Depois, reprisou o papel nas sequências “Homem-Aranha 2” e “Homem-Aranha 3”, além de ter aparecido em “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, franquia que tem Tom Holland como o famoso herói da Marvel, lançado em 2021, que explorou todos os universos cinematográficos do herói.
Dafoe também foi indicado ao Oscar por sua atuação como Bobby, um gerente de hotel, no filme “Projeto Flórida”, que acompanha a vida de uma mãe solteira e sua filha pequena. Ele também foi indicado por sua interpretação de Vincent van Gogh no filme “No Portal da Eternidade”.
Ao longo da carreira, ele se destacou por interpretar personagens moralmente ambíguos e dar profundidade a figuras intensas, atormentadas ou controversas em filmes marcados por temas provocativos, como “A Última Tentação de Cristo”, “Mississippi em Chamas”, “Tom e Viv”, “O Paciente Inglês” e “Santos Justiceiros”.
Entre os inúmeros projetos de Dafoe estão “Aquaman”, “Coração Selvagem”, “Temporada de Caça”, “Psicopata Americano”, “Os Anjos da Guerra”, “Um Crime de Paixão”, “Era Uma Vez no México”, “O Aviador”, “Tudo pela Fama”, “Paris, Te Amo”, “Um Segredo Entre Nós”, “2019 - O Ano da Extinção”, “John Carter - Entre Dois Mundos”, “O Grande Hotel Budapeste”, “A Culpa é das Estrelas”, “Um Homem de Família”, “O Homem do Norte”, “Pobres Criaturas”, “Nosferatu”, entre outros.