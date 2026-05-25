Entretenimento Willem Dafoe e Fernanda Torres vão estrelar distopia dirigida por Bárbara Paz Willem Dafoe e Fernanda Torres vão estrelar “Cuddle”, novo longa da diretora Bárbara Paz. O filme, que foi anunciado durante o Festival de Cannes, mas ainda não tem data de estreia confirmada, é uma distopia ambientada em uma grande metrópole do futuro, onde a intimidade e o afeto passaram a ser comercializados. O filme é o mais novo projeto da Conspiração, coprodutora de “Ainda Estou Aqui”. Além deles, o filme também conta com a BP Produções, Buena Vista International, VideoFilmes, de Walter e Por Flipar

Montagem / Wikimedia Commons / Harald Krichel