Lucélia Santos negocia retorno às novelas em “Romaria”, novela de Jayme Monjardim

A trama se passa no Nordeste brasileiro e acompanha sete irmãos que se reúnem a pedido da mãe, que, antes de falecer, pede que os filhos se reencontrem. A tentativa de atender a esse pedido ocorre durante uma romaria no interior do país. A produção ainda não tem emissora ou plataforma de streaming definidas, nem datas confirmadas para o início das gravações ou para a estreia oficial.
Saiba mais a seguir sobre essa atriz que, caso o acordo avance, retornará às novelas brasileiras após quase duas décadas afastada.
Maria Lucélia dos Santos nasceu em Santa Terezinha, no município de Santo André, em São Paulo, em 20 de maio de 1957. É filha de Maurílio Simões dos Santos e Maria Moura dos Santos, ambos ex-operários da empresa Rhodia. Tem dois irmãos, Maurílio Wagner e Cristina Santos, que é cantora e atriz.
O interesse definitivo pelas artes surgiu durante uma excursão escolar ao Teatro Anchieta, em São Paulo, quando assistiu à peça “A Moreninha”, com Marília Pêra. A experiência foi determinante para sua decisão de seguir a carreira artística.
A estreia profissional no teatro ocorreu aos 14 anos, em uma peça infantil. Após esse trabalho inicial, recebeu prêmios de revelação e passou a estudar interpretação com Eugênio Kusnet, a convite do próprio professor. Concluída a formação, foi convidada para integrar a montagem carioca do musical “Godspell”, apresentado em um circo em Botafogo, no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, chegou a trabalhar como recepcionista em uma clínica de emagrecimento enquanto conciliava atuação em peças teatrais e testes para produções da TV Globo, mas sem êxito.
Até ser convidada, em 1976, pelo autor Gilberto Braga para protagonizar a novela “A Escrava Isaura”, produção exportada para mais de 100 países. Na trama, interpretou Isaura, uma escrava branca, que sofre perseguições do senhor de engenho Leôncio, foge e assume a identidade de Elvira, enquanto se envolve com o abolicionista Álvaro e busca a própria liberdade.
A partir desse trabalho, sua carreira deslanchou tanto na televisão quanto no teatro e no cinema. Inclusive, em reconhecimento à sua atuação em “Escrava Isaura', recebeu na China o Troféu Águia de Ouro de Atriz do Ano em 1985, prêmio concedido pela primeira vez a uma atriz ocidental, após votação popular promovida por uma revista chinesa que reuniu mais de 800 milhões de votos.
Na televisão, protagonizou novelas que se tornaram clássicos da teledramaturgia brasileira, como “Locomotivas”, “Feijão Maravilha”, “Água Viva”, “Ciranda de Pedra”, “Vereda Tropical” e “Sinhá Moça”, esta última considerada a segunda produção mais vendida pela TV Globo para o mercado internacional, com exibição em cerca de 90 países.
Em 2006, foi contratada pela Record e participou de produções da emissora, com uma aparição especial em “Prova de Amor” e atuação em “Cidadão Brasileiro”, na qual interpretou Fausta, personagem inspirada em um clássico da literatura alemã. Essa novela marcou sua última participação em produções brasileiras do gênero.
Em 2019, integrou o elenco da novela portuguesa “Na Corda Bamba”, na qual interpretou Marília Galvão Salles Montenegro, personagem descrita como uma mulher rica, de comportamento volátil, marcada pela fragilidade emocional e pela culpa associada a uma grande perda. A produção concorreu ao Emmy Internacional de 2020 na categoria Melhor Telenovela.
Também participou do quadro “Dança dos Famosos”, em 2014, no programa “Domingão do Faustão', apresentado por Fausto Silva na TV Globo.
No cinema, atuou em produções como “Álbum de Família”, “Paranoia”, “Engraçadinha”, “O Sonho Não Acabou”, “Fonte da Saudade”, entre outras.
Pelo filme “Luz Del Fuego”, recebeu o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado.
No teatro, esteve em montagens como “Rasga Coração”, “As Atrizes”, “Lola Moreno”, “Felizes da Vida” e “A Falecida”, entre outras.
Em 2022, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e concorreu ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Na eleição, obteve 10.867 votos e não foi eleita.
Lucélia Santos foi casada com o maestro John Neschling entre 1975 e 1987. Em 1982, nasceu seu único filho, Pedro Neschling, que também seguiu carreira como ator.