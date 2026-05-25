Lucélia Santos negocia retorno às novelas em “Romaria”, novela de Jayme Monjardim

A trama se passa no Nordeste brasileiro e acompanha sete irmãos que se reúnem a pedido da mãe, que, antes de falecer, pede que os filhos se reencontrem. A tentativa de atender a esse pedido ocorre durante uma romaria no interior do país. A produção ainda não tem emissora ou plataforma de streaming definidas, nem datas confirmadas para o início das gravações ou para a estreia oficial.