Galeria Casa Batlló: obra de Gaudí, edifício reabre ao público em Barcelona com espaço inédito A icônica Casa Batlló, um dos maiores símbolos do modernismo catalão, em Barcelona, na Espanha, passou a oferecer novas experiências ao público em maio de 2026 após concluir um amplo processo de restauração. O projeto, que demandou investimento de aproximadamente 4 milhões de euros, recuperou elementos originais idealizados por Antoni Gaudí e também abriu pela primeira vez à visitação um apartamento histórico localizado no terceiro andar do edifício. O espaço, que permaneceu inacessível ao públi Por Flipar

Bipin e Christian Schds/Wikimédia Commons