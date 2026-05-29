Galeria Anvisa manda recolher lote de coco ralado: conheça usos do produto A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar níveis de dióxido de enxofre acima do permitido. A medida atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28). Por Flipar

Marcelo Camargo Agência Brasil