Stanley Tucci: em 2ª temporada de série, ator faz novo mergulho por cultura e gastronomia da Itália

Além do programa gastronômico, Stanley Tucci também vive um momento movimentado no cinema. O ator está de volta ao papel de Nigel na aguardada sequência “O Diabo Veste Prada 2”, continuação do clássico lançado em 2006. O novo filme reúne novamente Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Tucci nos bastidores da fictícia revista Runway, agora em um cenário de transformações na indústria da moda e da mídia. Nigel, personagem vivido pelo ator, segue como uma das figuras mais carismáticas e irônic
Com uma carreira consolidada ao longo de mais de quatro décadas, Stanley Tucci construiu uma trajetória respeitada em Hollywood tanto por grandes produções comerciais quanto por filmes independentes, séries de televisão, teatro, além de projetos autorais. Nascido em 1960, em Peekskill, no estado de Nova York, ele cresceu em uma família de ascendência italiana que valorizava arte, culinária e literatura, todos elementos que mais tarde apareceriam com frequência em sua vida profissional.
Tucci iniciou sua carreira artística nos anos 1980, após estudar atuação na Universidade Estadual de Nova York. Um de seus primeiros trabalhos de destaque foi na Broadway, onde começou a chamar atenção por sua versatilidade.
Nos anos 1990, começou a ganhar reconhecimento em filmes como “A Grande Noite”, que também ajudou a roteirizar e dirigir ao lado de Campbell Scott. A produção, centrada em dois irmãos italianos donos de um restaurante nos Estados Unidos, virou cult entre amantes de cinema e gastronomia. Na mesma década, integrou o elenco da comédia dramática 'Beethoven, o Magnífico'.
Ele também esteve presente em títulos populares como “Jogos Vorazes”, em que interpretou o extravagante apresentador Caesar Flickerman. Sua capacidade de alternar sofisticação, humor e intensidade dramática ajudou a transformá-lo em um dos atores coadjuvantes mais valorizados de Hollywood.
Outro momento importante de sua carreira aconteceu justamente em “O Diabo Veste Prada”. Embora o filme fosse liderado por Anne Hathaway e Meryl Streep, o personagem Nigel conquistou enorme popularidade entre o público.
Irônico, elegante e emocionalmente complexo, Nigel acabou se tornando um dos favoritos dos fãs da produção. O longa ainda consolidou Tucci como um rosto bastante conhecido da cultura pop mundial.
Em seguida, o ator ampliou ainda mais sua atuação profissional ao investir em programas culinários, livros e documentários. Em 2021, apresentou a série ”Tucci na Itália”, que explora regiões italianas por meio da comida e das tradições locais. O programa recebeu elogios da crítica e venceu prêmios importantes, ajudando a reforçar sua imagem pública como um apaixonado pela cultura italiana.
Sua relação com a culinária também ultrapassou as telas. Stanley Tucci lançou livros de memórias e gastronomia, nos quais fala sobre receitas familiares, infância, carreira e até momentos difíceis de sua vida pessoal.
Em 2017, revelou ter enfrentado um câncer na base da língua, tratado com radioterapia e quimioterapia. O ator contou posteriormente que o processo afetou profundamente sua relação com a comida e o paladar, algo especialmente significativo para alguém tão ligado ao universo gastronômico.
Na vida pessoal, Stanley Tucci é casado desde 2012 com a agente literária Felicity Blunt (irmão da atriz Emily Bllunt), com quem tem dois filhos. Antes disso, o ator foi casado com Kate Tucci, que morreu em 2009 em decorrência de um câncer de mama. Dessa união nasceram três filhos, além de Tucci também ter ajudado a criar os dois enteados da ex-esposa.