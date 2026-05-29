Celebridades e TV Stanley Tucci: em 2ª temporada de série, ator faz novo mergulho por cultura e gastronomia da Itália A segunda temporada de “Tucci na Itália” estreou no dia 12 de maio no catálogo do Disney+. Ela marca um novo mergulho de Stanley Tucci pela cultura e gastronomia italianas. A produção documental acompanha o ator em uma viagem por diferentes regiões da Itália, explorando pratos típicos, tradições locais e histórias ligadas à identidade do país. Nos novos episódios, Tucci visita lugares como Sicília, Sardenha, Vêneto e Campânia, combinando turismo, memória afetiva e gastronomia em uma série que se Por Flipar

Reprodução do Instagram @stanleytucci