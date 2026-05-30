Galeria Puno: entre seus folclores andinos e o lago navegável mais alto do mundo Puno é uma cidade peruana que se ergue às margens do Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Sua paisagem mistura a imponência das montanhas andinas com a serenidade das águas que refletem o céu. Caminhar por suas ruas é mergulhar em tradições vivas, mercados cheios de cores e uma cultura que pulsa em cada detalhe. Conhecida como capital folclórica do Peru, Puno vibra em festas e danças que revelam a alma de seu povo. O lago e os costumes formam um conjunto que emociona e desperta cu Por Flipar

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