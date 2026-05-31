Matt Long estrela novo filme de romance na Hallmark

Apesar da forte conexão imediata entre os dois, eles acabam se separando sem manter contato. Sete anos depois, Kim retorna ao estado de Illinois para cobrir um novo eclipse como repórter, sem imaginar que poderá reencontrar o homem que nunca esqueceu. Ao longo da história, os dois personagens enfrentam uma série de desencontros enquanto tentam descobrir se o destino finalmente permitirá que vivam a relação que começou anos antes. Esse é o primeiro trabalho que Matt Long realiza depois de ter par