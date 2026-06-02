Celebridades e TV Atriz Dira Paes integra campanha de conscientização sobre a Mata Atlântica A atriz Dira Paes integrou a campanha nacional “Escute as Aves da Mata Atlântica”, lançada em 27 de maio, data em que foi celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação desse importante bioma, considerado um dos mais ameaçados do Brasil, por meio de conteúdos audiovisuais, iniciativas educativas e atividades voltadas ao público. O projeto foi apresentado nas redes sociais com a divulgação de dois vídeos inéditos. Por Flipar

Dira Paes, atriz e apresentadora brasileira - Roberto Filho/Divulgacão