Galeria He-Man volta às telonas com novo filme e resgata legado de Eternia O retorno de He-Man aos cinemas tem despertado a atenção de fãs antigos e de uma nova geração. Com a estreia de “Mestres do Universo”, produção que chegou às telonas em 2026, o herói volta ao centro das atenções em uma das adaptações mais aguardadas dos últimos anos. Por Flipar

Divulgação/Mattel/MGM Studios