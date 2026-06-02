Muxarabi: recurso arquitetônico se destaca em mansão na Bahia de Cintia Dicker e Pedro Scooby

Presente em projetos residenciais, comerciais e até em construções históricas, o muxarabi é um recurso arquitetônico caracterizado por painéis vazados formados por tramas geométricas. Tradicionalmente confeccionado em madeira, ele funciona como uma espécie de divisória que permite a passagem de luz e ar, ao mesmo tempo em que preserva a privacidade dos ambientes.
A origem do muxarabi remonta à arquitetura árabe e islâmica, onde era amplamente utilizado em janelas e sacadas. O elemento chegou a diferentes regiões do mundo ao longo dos séculos e passou a integrar também construções em países influenciados pela cultura mourisca. No Brasil, sua utilização ganhou força principalmente em projetos que valorizam ventilação natural e conforto térmico.
Uma das principais vantagens do muxarabi é sua capacidade de melhorar a circulação de ar dentro dos ambientes. Por ser vazado, ele favorece a ventilação cruzada, contribuindo para a redução do calor interno e diminuindo a necessidade de sistemas artificiais de climatização, especialmente em regiões de clima quente.
Além do aspecto funcional, o recurso também é valorizado por seu apelo estético. Os desenhos geométricos criam efeitos de luz e sombra que transformam os espaços ao longo do dia, conferindo personalidade aos ambientes. Por isso, arquitetos costumam utilizá-lo tanto como divisória quanto como revestimento de fachadas, portas, janelas e áreas de transição.
Outra característica importante é a versatilidade. Embora a madeira seja o material mais associado ao muxarabi, versões contemporâneas podem ser produzidas em alumínio, aço, MDF e outros materiais. Isso permite sua adaptação a estilos arquitetônicos variados, desde projetos rústicos até propostas minimalistas e modernas.
Nos últimos anos, o muxarabi voltou a ganhar destaque em empreendimentos que priorizam soluções sustentáveis e integração com a natureza. Ao combinar ventilação, controle da luminosidade, privacidade e valor decorativo, o recurso tem se consolidado como uma alternativa elegante para quem busca unir funcionalidade e sofisticação em projetos arquitetônicos.