Entretenimento Muxarabi: recurso arquitetônico se destaca em mansão na Bahia de Cintia Dicker e Pedro Scooby Em busca de um refúgio cercado pela natureza, a modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby compartilharam com seus seguidores imagens do projeto da casa de praia em Barra Grande, na Bahia. O imóvel do casal, que integra o empreendimento Sagittarius by Cintia Dicker, aposta em soluções sustentáveis e na integração com a paisagem local. Entre os destaques do projeto está o uso de madeira em diversos ambientes e a presença de painéis de muxarabi, elemento arquitetônico que contribui para a vent Por Flipar

Divulgação/Alphaz Concept