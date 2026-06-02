Galeria De rejeitada a heroína: saiba quem foi Tammie Jo Shults, piloto que salvou 148 vidas em um acidente aéreo Poucas histórias na aviação combinam tanta perseverança, coragem e sangue-frio quanto a da ex-piloto estadunidense Tammie Jo Shults. Após superar preconceitos e barreiras em uma época em que poucas mulheres tinham espaço na aviação militar, ela construiu uma carreira de sucesso que a preparou para enfrentar uma das emergências aéreas mais dramáticas dos tempos recentes. Sua atuação em um voo que sofreu uma falha catastrófica de motor transformou seu nome em símbolo de liderança e profissionalism Por Flipar

Wikimedia Commons/Thomas P. [Tom] Milne/Milne Photography