Filmes e Séries Queenstown: da beleza do Lago Wakatipu às aventuras da Terra Média Queenstown, na Nova Zelândia, é uma cidade que parece ter sido moldada pela própria natureza para encantar viajantes. Às margens do Lago Wakatipu, cercada por montanhas imponentes, ela combina paisagens de tirar o fôlego com uma atmosfera vibrante. O destino é conhecido tanto por sua tranquilidade quanto pela energia dos esportes radicais, criando um contraste fascinante. A cada esquina, a cidade revela histórias de colonização, de aventuras e de uma cultura que se reinventa sem perder suas raíz Por Flipar

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