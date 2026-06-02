Filmes e Séries Melissa Roxburgh e Josh Dallas voltam a atuar juntos em nova série Melissa Roxburgh e Josh Dallas, conhecidos por interpretarem os irmãos Ben e Michaela Stone na série “Manifest”, se reencontraram em frente às câmeras no oitavo episódio da segunda temporada de “The Hunting Party”. O episódio, intitulado “Elliot Carr”, marcou a primeira parceria dos atores desde o fim de “Manifest”. Na trama, Dallas interpretou Elliot Carr, um perigoso serial killer conhecido como “Connecticut Cobbler”, um criminoso que transformava suas vítimas em couro para sapatos. Por Flipar

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