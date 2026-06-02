Melissa Roxburgh e Josh Dallas voltam a atuar juntos em nova série

Dallas revelou que aceitou o convite para participar da série principalmente pela oportunidade de voltar a trabalhar com Roxburgh. Nos bastidores, os dois atores contaram que a experiência teve um clima nostálgico. Dallas brincou que os primeiros dias de gravação pareciam um episódio estranho de “Manifest”, enquanto Roxburgh comentou que a sensação foi reforçada pela presença de vários profissionais da antiga série na equipe de produção.
“The Hunting Party” é uma série policial que acompanha a agente Rebecca “Bex” Henderson, interpretada por Melissa Roxburgh. A trama começa após uma explosão misteriosa em uma prisão secreta conhecida como “The Pit”, onde alguns dos criminosos mais perigosos do país eram mantidos e estudados. Com a fuga de diversos assassinos em série, Bex lidera uma equipe especializada encarregada de localizá-los e capturá-los antes que voltem a matar. “The Hunting Party” estreou sua segunda temporada em 8 de j
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Melissa Roxburgh. Nascida em 10 de dezembro de 1992, em Vancouver, no Canadá, ela é conhecida, principalmente, por interpretar Michaela Stone na série “Manifest - O Mistério do Voo 828”, lançada pela NBC em 2018.
Depois de concluir o ensino médio, Roxburgh começou a atuar em Vancouver. Paralelamente, estudou Comunicação Social na Universidade Simon Fraser, no Canadá, considerando a possibilidade de seguir carreira como jornalista.
Ela conseguiu seu primeiro papel de destaque em 2011, no filme “Diário de um Banana 2: Rodrick é o Cara”, no qual interpretou Rachel. Posteriormente, também apareceu em “Diário de um Banana 3: Dias de Cão”, mas vivendo uma personagem diferente, Heather Hills.
A partir daí, integrou o elenco de diversos filmes e séries. Um dos projetos de maior destaque de sua carreira foi o filme de ficção científica “Star Trek: Sem Fronteiras”, dirigido por Justin Lin e estrelado por Chris Pine e Zachary Quinto. Na produção de 2016, ela interpretou Ensign Syl em uma das franquias mais bem-sucedidas de Hollywood.
Entre 2018 e 2023, Melissa Roxburgh interpretou a detetive Michaela Stone, uma das em “Manifest: O Mistério do Voo 828”. A produção teve as três primeiras temporadas exibidas pela NBC, enquanto a quarta e última foi produzida e lançada pela Netflix. Como uma das passageiras do voo 828, Michaela era a protagonista da trama.
“Manifest: O Mistério do Voo 828” acompanha a história dos passageiros do voo 828 que, após enfrentarem uma forte turbulência durante uma viagem aparentemente comum, pousam e descobrem que cinco anos se passaram. Enquanto o restante do mundo os considerava mortos, eles não envelheceram um único dia. Além disso, começam a receber “chamados”.
Depois de “Manifest”, Roxburgh fez pequenas participações em séries como “Quantum Leap: Contratempos” e “O Rastreador”. Em 2024, foi escolhida para protagonizar “The Hunting Party”, como a agente Rebecca Henderson, responsável por rastrear e capturar serial killers que escaparam de uma prisão após uma explosão misteriosa.
Outros títulos que fazem parte da filmografia de Melissa Roxburgh são “Big Time Movie”, “Arrow”, “Rita”, “The Tomorrow People”, “Supernatural”, “O Duende: As Origens”, “Busca Explosiva 4”, “Sorority Murder”, “Lost Solace”, “Legends of Tomorrow”, “Travelers”, “Valor”, “In God I Trust” e “Enquanto Estivermos Juntos”, entre outros.
Curiosidade: por causa do trabalho de seu pai como pastor, Melissa cresceu participando de viagens missionárias com a família para países como Albânia e Guatemala. Essa experiência contribuiu para seu interesse por causas humanitárias e ações sociais. Ela também atuou como líder do GenR, iniciativa ligada ao “International Rescue Committee” (IRC), organização que presta assistência a pessoas afetadas por crises humanitárias em diferentes partes do mundo.