Automobilismo e carros Crescimento dos carros elétricos leva China a ampliar fiscalização para conter reciclagem irregular de baterias A rápida expansão dos veículos elétricos transformou a China em uma das maiores potências da indústria automotiva mundial, mas também trouxe um novo desafio relacionado ao destino das baterias que chegam ao fim de sua vida útil. Após anos de crescimento acelerado das vendas de automóveis movidos a eletricidade, o país agora se prepara para lidar com um volume crescente de equipamentos descartados. De acordo com estimativas divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a qua Por Flipar

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