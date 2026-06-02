Crescimento dos carros elétricos leva China a ampliar fiscalização para conter reciclagem irregular de baterias

O desafio surge como consequência direta do sucesso da eletrificação do transporte no país. Embora os veículos elétricos contribuam para reduzir o consumo de combustíveis fósseis durante sua operação, as baterias possuem vida útil limitada e perdem desempenho com o passar dos anos. Quando deixam de atender às exigências do setor automotivo, precisam seguir para processos adequados de reutilização, recuperação de materiais ou reciclagem especializada.
Entre as principais preocupações estão desmontes clandestinos, operações sem licença, comércio irregular de baterias usadas e reaproveitamento inadequado de componentes. Segundo as autoridades, práticas desse tipo podem comprometer a segurança dos processos e gerar impactos ambientais significativos.
O rastreamento também permitirá identificar com maior precisão quais organizações receberam determinadas baterias e quais procedimentos foram aplicados em cada etapa do processo. Dessa forma, será possível ampliar a responsabilização dos participantes do setor e reforçar a transparência em um mercado que tende a crescer de forma acelerada nos próximos anos.
A reciclagem adequada desses equipamentos também possui relevância econômica. As baterias contêm materiais valiosos que podem retornar à cadeia produtiva quando recuperados corretamente. Especialistas apontam que os benefícios climáticos obtidos com a redução do uso de combustíveis fósseis poderiam ser anulados caso o passivo ambiental dessas baterias ficasse sem controle.
As ações anunciadas fazem parte das prioridades chinesas para os próximos anos e incluem o fortalecimento de normas técnicas, políticas públicas e operações de fiscalização conjunta. Com isso, o país procura construir uma estrutura capaz de acompanhar a próxima etapa da revolução dos veículos elétricos.
O sucesso dessa empreitada chinesa servirá como modelo internacional para outras nações que atualmente expandem suas frotas eletrificadas e que logo enfrentarão dilemas semelhantes. Atualmente, segundo a BBC, o país produz mais de 75% de todas as baterias de íons de lítio do mundo e abriga seis dos 10 maiores fabricantes de baterias do planeta.