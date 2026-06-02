J.R. Ramirez fala sobre seu papel na nova série dramática “Não É Bem Assim”

Segundo Ramirez, o personagem está longe de ser um vilão. Ele o descreve como um homem emocionalmente perdido, que cometeu muitos erros, mas tenta ser um bom pai e encontrar seu caminho. O que mais o atraiu no papel foi justamente a complexidade da história, que evita julgamentos simplistas e mostra personagens lidando com situações reais e sentimentos contraditórios. O ator também revelou que seus pais se divorciaram quando ele tinha pouco mais de vinte anos, e que essa experiência o ajudou a c
Ramirez ainda contou que, antes mesmo de enviarem o contrato, os produtores entraram em contato com profissionais com quem ele já havia trabalhado para saber se ele era um “bom ser humano”, pois queriam garantir um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e acolhedor para todos.Por fim, o ator acredita que pessoas de todas as idades poderão se identificar com a série. Para ele, a história é reconfortante e necessária em um mundo marcado por tantas notícias negativas. Segundo Ramirez, trata-se de
Conheça, a seguir, mais sobre a trajetória de J.R. Ramirez. Nascido em 8 de outubro de 1980, em Matanzas, Cuba, o ator é conhecido por seus trabalhos em “Power” e “Jessica Jones”, mas, principalmente, por interpretar Jared Vasquez na série de sucesso “Manifest”, da NBC/Netflix.
Ainda bebê, J.R. Ramirez se mudou com a família para os Estados Unidos. Ele foi criado em Tampa Bay, no estado da Flórida, onde estudou na Tampa Catholic High School e concluiu o ensino médio em 1999. Nove anos depois, em 2008, conseguiu seu primeiro trabalho como ator na série “House of Payne”.
Em 2009, se destacou na comédia “Tinseltown”, ao lado de Stephen Colletti. Na história, dois aspirantes a produtores fingem fazer parte da indústria de Hollywood para impressionar atrizes. No entanto, quando uma poderosa executiva de estúdio decide financiar um filme que sequer existe, eles precisam lidar com uma produção caótica, inúmeras confusões e seus próprios interesses.
Outro trabalho de destaque na carreira de J.R. Ramirez foi na série “Power”. Na primeira temporada da série, Ramirez interpretou o personagem recorrente Julio. Depois, na segunda temporada, foi promovido a membro regular do elenco. Ele também teve um papel importante na segunda temporada de “Jessica Jones”, série da Marvel produzida pela Netflix. Na trama, o ator interpretou Oscar Arocho.
Entre 2018 e 2023, Ramirez interpretou o detetive Jared Vasquez na série de sucesso “Manifest”. A produção teve suas três primeiras temporadas exibidas pela NBC, enquanto a quarta e última foi produzida e lançada pela Netflix. Jared é um dos personagens centrais da história: ex-namorado de Michaela Stone, uma das passageiras do voo 828.
Após o desaparecimento do avião, acreditando que Michaela estava morta, ele se casa com a melhor amiga dela, Lourdes. No entanto, tudo muda quando o voo retorna e Michaela reaparece viva. Ao longo das temporadas, Jared vive um complexo triângulo amoroso envolvendo Michaela e Zeke Landon.
“Manifest - O Mistério do Voo 828” acompanha os passageiros de um voo comercial que enfrentam uma forte turbulência durante a viagem. Ao pousarem, descobrem que mais de cinco anos se passaram para o restante do mundo, embora eles não tenham envelhecido um único dia. Além disso, os sobreviventes começam a receber misteriosos “chamados”, ou seja, passam a ouvir vozes e ter visões de acontecimentos que ainda não ocorreram.
Depois de “Manifest”, o ator participou de alguns episódios da série médica “Pulso”, da Netflix, em 2025. Em seguida, foi escalado para um dos papéis principais da série dramática “Não É Bem Assim”, do Prime Video, na qual interpreta David Soto, ex-marido da protagonista Lori Soto e pai de seus dois filhos.
J.R. Ramirez também acumula em sua filmografia títulos como “24 Horas”, “I Will Follow”, “Hacienda Heights”, “The Coalition”, “GCB”, “Barrados no Baile: Nova Geração”, “Emily Owens, M.D.”, “Life Starts Tomorrow”, “Arrow”, “Lua de Mel Incomum”, “Rosewood”, “Sun Dogs” e “NCIS: Nova Orleans”, entre outros.