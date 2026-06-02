J.R. Ramirez fala sobre seu papel na nova série dramática “Não É Bem Assim”

Segundo Ramirez, o personagem está longe de ser um vilão. Ele o descreve como um homem emocionalmente perdido, que cometeu muitos erros, mas tenta ser um bom pai e encontrar seu caminho. O que mais o atraiu no papel foi justamente a complexidade da história, que evita julgamentos simplistas e mostra personagens lidando com situações reais e sentimentos contraditórios. O ator também revelou que seus pais se divorciaram quando ele tinha pouco mais de vinte anos, e que essa experiência o ajudou a c