Galeria Especialistas contestam bolsa de ‘couro de T. rex’ exibida em museu de Amsterdã A apresentação de uma bolsa anunciada como feita de “couro de T. rex” chamou a atenção do público e da comunidade científica ao ser exibida em Amsterdã, ao lado de um esqueleto do famoso dinossauro. Criada pela marca polonesa Enfin Levé, a peça será leiloada em Paris e integra um projeto que mistura moda, biotecnologia e paleontologia. Apesar do apelo visual, o principal interesse está no material utilizado e na polêmica em torno de sua origem. A proposta surgiu a partir de pesquisas realizadas Por Flipar

Reprodução/YouTube ATP