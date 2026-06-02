Galeria Pesquisa brasileira aponta alternativas sustentáveis no combate ao mofo azul, um dos mais devastadores para frutas A simples presença de uma pequena mancha azulada em frutas cítricas sinaliza para os produtores o risco iminente de perda de lotes inteiros. O responsável é o fungo Penicillium italicum, agente do chamado mofo azul, uma das principais doenças pós-colheita que afetam frutas cítricas. Embora as frutas possuam mecanismos naturais de defesa contra invasores, pesquisas recentes revelaram que esse microrganismo desenvolveu estratégias sofisticadas para superar as barreiras biológicas do hospedeiro e g Por Flipar

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