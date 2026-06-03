Celebridades e TV Gabriel Braga Nunes celebra fase no teatro e sucesso da peça “O Filho” Gabriel Braga Nunes, que completa 30 anos de carreira em 2026, afirmou em entrevista estar vivendo uma das fases mais satisfatórias de sua trajetória artística. Nessa nova etapa da carreira, o ator celebrou a autonomia que conquistou longe da rotina intensa das gravações de novelas. Atualmente, ele se dedica ao teatro e está em cartaz com o espetáculo 'O Filho', escrito por Florian Zeller e dirigido por Leo Stefanini. O sucesso da peça foi tão grande que levou a produção a percorrer diversas cid Por Flipar

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