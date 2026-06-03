Estilo de Vida ‘Freedom Ship’: projeto bilionário pretende transformar navio em cidade flutuante para 80 mil pessoas O deslocamento interno ocorreria por meio de bondes elétricos, enquanto oito heliportos instalados na parte superior garantiriam conexões rápidas com outras localidades. Diferentemente dos navios convencionais, a embarcação não teria condições de atracar na maioria dos portos devido ao seu tamanho colossal. Por Flipar

Divulgac?a?o/Freedom Ship