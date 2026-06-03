Filmes e Séries Jacob Elordi e Kendall Jenner são vistos juntos em Tóquio e reforçam rumores de romance Jacob Elordi e Kendall Jenner voltaram a ser vistos juntos, desta vez, durante um passeio em Tóquio, no Japão. A aparição acontece poucas semanas após os dois terem sido fotografados juntos em uma praia durante uma viagem ao Havaí, o que aumenta as especulações sobre um possível relacionamento. Os registros foram compartilhados pelo restaurante 'Udon Shin', onde a modelo e o ator aparecem aproveitando uma refeição de forma descontraída. Em uma das imagens divulgadas, Jacob surge apoiando a cabeç Por Flipar

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