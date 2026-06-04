Galeria Carteira de Identidade Nacional: novo documento será aceito para viagem por oito países A Carteira de Identidade Nacional (CIN), conhecida como o novo RG, passará a ser aceita como documento de viagem em oito países da América do Sul. A medida foi aprovada durante uma reunião de ministros da Justiça e do Interior do Mercosul realizada no dia 29 de maio, no Paraguai. Com o acordo, brasileiros poderão utilizar a CIN para ingressar na Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, sem a necessidade de apresentar passaporte. Por Flipar

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