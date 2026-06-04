Celebridades e TV Centenário de Marilyn Monroe: relembre a carreira e a vida da lenda de Hollywood O dia 1º de junho de 2026 marcou o centenário de nascimento de Marilyn Monroe, uma das figuras mais icônicas da história do cinema e da cultura popular. Mesmo passados mais de 60 anos desde sua morte, a atriz continua sendo referência quando se fala em celebridade, glamour e influência cultural. Sua imagem permanece aparecendo em livros, documentários, exposições, campanhas publicitárias e obras de arte, enquanto sua trajetória segue despertando fascínio por combinar sucesso extraordinário, vuln Por Flipar

Reprodução do Instagram @marilynmonroe