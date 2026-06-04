Galeria Suspeita de Ebola em brasileiros gerou preocupação com o vírus A suspeita de que dois brasileiros pudessem estar contaminados pelo vírus Ebola causou preocupação no país. Um deles chegou ao Rio de Janeiro vindo de Uganda, na África. O outro, de São Paulo, esteve recentemente na República Democrática do Congo. Em ambos os casos, análises apontaram que a contaminação foi por outras doenças. O morador do Rio, que chegou com tosse, calafrios e diarreia, estava com malária. Já o paulista, com febre, teve diagnóstico confirmado de meningite meningocócica. Por Flipar

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