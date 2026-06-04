Entretenimento Morena Baccarin celebra aniversário com estreia de “Mestres do Universo” Morena Baccarin completou 47 anos em 2 de junho de 2026 e não faltam motivos para a atriz comemorar. Ela faz parte do elenco de 'Mestres do Universo', filme de fantasia e aventura baseado no universo de He-Man, que estreou em 4 de junho de 2026. A história acompanha o Príncipe Adam, que foi separado de seu planeta natal, Eternia, ainda criança. Anos depois, ele retorna ao seu mundo de origem e descobre que o reino está sob o domínio do vilão Esqueleto. Para enfrentar essa ameaça, Adam precisa as Por Flipar

Wikimedia Commons / Gage Skidmore