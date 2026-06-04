Morena Baccarin celebra aniversário com estreia de “Mestres do Universo”

O elenco principal conta com Nicholas Galitzine como He-Man, Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Esqueleto e Idris Elba como Duncan. Morena Baccarin interpreta A Feiticeira. Durante a turnê de divulgação do longa, Morena, que nasceu no Brasil, concedeu uma entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, e contou que assistia ao desenho todos os dias após a escola com o irmão quando era criança. A atriz também revelou que, ao contar para ele que faria parte do filme de He-Man, ouviu do irmão que e
Além disso, a série policial da CBS 'Sheriff Country', protagonizada por Morena, acaba de ser renovada oficialmente para a segunda temporada. A primeira temporada recebeu avaliações positivas da crítica e rendeu elogios à produção. A série é um spin-off de 'Fire Country', que já conta com quatro temporadas exibidas e foi renovada para um quinto ano. Em 'Sheriff Country', a trama acompanha Mickey Fox, personagem interpretada por Morena Baccarin, que atua como xerife interina da pequena cidade de
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Morena Silva de Vaz Setta Baccarin. Nascida em 2 de junho de 1979, no Rio de Janeiro, ela possui cidadania americana por naturalização, fala português e é conhecida por atuar em produções hollywoodianas como 'Firefly', 'Serenity', 'Gotham', 'Deadpool' e 'Destruição Final: O Último Refúgio'.
Filha do jornalista Fernando Baccarin e da atriz Vera Setta, ela se mudou com a família para os Estados Unidos pela primeira vez aos sete anos de idade. Eles permaneceram no país por cerca de um ano e meio, mas retornaram ao Brasil. Depois, a família voltou aos Estados Unidos e se estabeleceu em Manhattan, Nova York.
Na cidade, Morena estudou na 'New York City Lab School for Collaborative Studies', onde conheceu sua futura colega de elenco em 'Homeland', a atriz Claire Danes. Mais tarde, frequentou a 'Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts' e estudou teatro na 'Juilliard School'.
Seu primeiro papel na televisão foi na série 'Firefly', em 2002, como Inara Serra. Em 2005, reprisou a personagem no filme 'Serenity'. A partir daí, conquistou diversos papéis de destaque na televisão norte-americana. Participou de séries como 'Stargate SG-1', 'V: Visitantes', 'O.C. - Um Estranho no Paraíso', 'Heartland' e outras produções.
Um de seus trabalhos mais conhecidos e elogiados foi em 'Homeland: Segurança Nacional', série do Showtime protagonizada por Claire Danes, na qual interpretou Jessica Brody, esposa de um ex-prisioneiro de guerra. Em 2013, recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por sua atuação.
Entre 2015 e 2019, Baccarin também se destacou como a Dra. Leslie Thompkins em 'Gotham', série da Fox ambientada no universo de 'Batman'. A trama acompanha o detetive James Gordon em suas investigações contra o crime na cidade de Gotham. Morena participou das cinco temporadas da produção.
Em 2019, trabalhou pela primeira vez em uma produção brasileira e ainda atuou em português. Ela interpretou a psicóloga Sofía na quarta temporada de 'Sessão de Terapia', série estrelada por Selton Mello. Na trama, sua personagem atua como supervisora e amiga de Theo, o protagonista da história.
No cinema, Morena participou de vários sucessos de bilheteria. Entre eles está 'Deadpool', do Universo Marvel, protagonizado por Ryan Reynolds. No filme, ela interpretou Vanessa Carlysle, o grande amor de Wade Wilson. Depois, reprisou a personagem em outros filmes da franquia como 'Deadpool 2' e 'Deadpool e Wolverine'.
Em 2020, coestrelou ao lado de Gerard Butler o blockbuster apocalíptico 'Destruição Final: O Último Refúgio', cuja trama acompanha a luta da humanidade para sobreviver ao impacto iminente de um cometa com a Terra. O sucesso do longa resultou na continuação 'Destruição Final 2', que foi lançada seis anos depois.