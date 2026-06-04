Galeria

Okunoshima: ilha japonesa tomada por coelhos vira fenômeno turístico e guarda passado sombrio

O grau de sigilo era tão elevado que Okunoshima chegou a ser removida de mapas oficiais durante esse período. Nas fábricas instaladas ali foram produzidas grandes quantidades de substâncias tóxicas, incluindo gás mostarda, utilizado em conflitos militares na Ásia. Ainda hoje, ruínas das antigas instalações permanecem espalhadas pela ilha como testemunhas silenciosas desse capítulo da história.

Por Flipar
Wikimedia Commons

Com o intuito de preservar a memória desse período, foi criado o 'Museu do Gás Venenoso de Okunoshima', que reúne documentos, equipamentos, fotografias e relatos relacionados à produção de armas químicas. Apesar de sua importância histórica, muitos turistas visitam a ilha principalmente por causa dos coelhos e acabam deixando o museu em segundo plano.

Wikimedia Commons

Além dos coelhos e de passado militar, Okunoshima oferece atrações naturais que ajudam a explicar sua popularidade entre turistas japoneses e estrangeiros. A ilha possui cerca de 4 quilômetros de circunferência e pode ser explorada a pé ou de bicicleta por meio de trilhas que passam por florestas, mirantes e áreas costeiras.

Wikimedia Commons

A ilha, também apelidada de Usagi Shima, abriga um único hotel, o Kyukamura Okunoshima, que serve de apoio para os viajantes com serviços de hospedagem e aluguel de bicicletas. O acesso ao local ocorre por meio de balsas que partem do porto de Tadanoumi, na cidade de Takehara, em uma viagem curta de cerca de 15 minutos.

Wikimedia Commons/Asturio Cantabrio

Veja Mais