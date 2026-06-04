Celebridades e TV Jason Statham viverá agente sem memória no thriller de ação “John Doe” Jason Statham voltará a trabalhar com o diretor David Ayer no filme de ação 'John Doe', após a parceria em 'Beekeeper - Rede de Vingança' e 'Resgate Implacável'. Na trama, o ator interpreta “um homem sem memória, sem passado e sem nome, mas com um rosto que não consegue esquecer: o de Eliza. À medida que fragmentos de sua identidade retornam, ele descobre que foi treinado para uma missão que ainda está em andamento e que está sendo caçado pelas mesmas pessoas que o enviaram. Com inimigos se apro Por Flipar

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