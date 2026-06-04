Jason Statham viverá agente sem memória no thriller de ação “John Doe”

A premissa do longa tem sido comparada à de 'A Identidade Bourne', filme estrelado por Matt Damon, por acompanhar um protagonista com amnésia que passa a ser caçado por aqueles que o prepararam para trabalhar em operações secretas. O roteiro é assinado por Zak Penn, conhecido por trabalhos em produções como 'X-Men: O Confronto Final', 'Os Vingadores', 'Jogador Nº 1' e 'Free Guy'. Até o momento, não foi divulgado quando o filme estreia, mas as gravações estão previstas para começar em setembro de
E Jason Statham não vai parar por aí. O ator está com a agenda cheia e já foi confirmado em 'Mutiny', 'Missão Refúgio', 'Beekeeper 2', na comédia de ação 'Jason Statham Stole My Bike' e no próximo filme da franquia 'Velozes e Furiosos'. Além disso, ele iniciou as gravações de 'Viva La Madness', sequência de 'Nem Tudo é o Que Parece', em mais uma colaboração com o diretor Guy Ritchie.
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Jason Statham. Nascido no dia 26 de julho de 1967, em Shirebrook, Derbyshire, na Inglaterra, é um ator conhecido por seus papéis como homens durões, fortes, porém cativantes, que geralmente distribuem pancadas e lideram perseguições de carro, intercalando a ação com uma piada certeira em franquias de filmes de ação de grande sucesso, como “Carga Explosiva”, “Adrenalina”, “Os Mercenários” e “Velozes e Furiosos”.
Statham tinha um grande interesse por esportes, como artes marciais, futebol e, principalmente, saltos ornamentais. Em 1985, ele começou a frequentar a Escola Nacional Britânica de Saltos Ornamentais e, naquele mesmo ano, competiu nas seletivas olímpicas para os Jogos de Seul, em 1988. Embora não tenha se classificado, Statham participou de outras competições internacionais, incluindo os Jogos da Commonwealth de 1990. Após não conseguir entrar para a seleção nacional para os Jogos de Atlanta, em
Em meados da década de 1990, Statham foi recrutado para ser modelo de diversas marcas de roupa, como Tommy Hilfiger e Levi's. Assim, iniciou uma carreira de modelo, o que o ajudou a conseguir trabalhos como dançarino de apoio em videoclipes do início dos anos 1990, como 'Comin' On', do The Shamen, e 'Run to the Sun', do Erasure.
Ele fez sua estreia no cinema em 1998, como o vigarista Bacon em “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”. A comédia policial foi o primeiro filme dirigido por Guy Ritchie. Esse trabalho marcou o início de uma amizade produtiva entre diretor e ator. Statham também foi escalado para o segundo filme de Ritchie, 'Snatch'.
Em 2002, Statham assumiu o papel principal de “Carga Explosiva”, sobre um ex-soldado das forças especiais que entrega itens para criminosos. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria, consagrou Statham como um herói de ação e gerou duas sequências.
Em 2010, Statham apareceu em 'Os Mercenários', ao lado de um elenco estrelado que incluía grandes nomes do cinema de ação, como Sylvester Stallone, Bruce Willis e Jet Li. O filme, que acompanha um grupo de mercenários em missões de alto risco, foi um grande sucesso de bilheteria, e Statham reprisou seu papel nas três sequências da franquia.
Em 2013, Statham se juntou ao elenco da popular franquia “Velozes e Furiosos” como Deckard Shaw, um ex-agente do MI6. O personagem foi apresentado em “Velozes e Furiosos 6” e depois apareceu em outros filmes, como “Velozes e Furiosos 7”, “Velozes e Furiosos 8” e “Velozes e Furiosos 10”. Statham também estrelou com Dwayne Johnson o filme derivado “Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw”, lançado em 2019.
Em agosto de 2018, Statham voltou aos cinemas como protagonista do filme de ficção científica “Megatubarão”, sobre um tubarão pré-histórico de 23 metros que aterroriza a tripulação de um submarino. Previsto para ser um fracasso, o filme surpreendeu a todos ao se tornar um sucesso e, com isso, ganhou uma sequência.
Ainda fazem parte da filmografia de Statham títulos como 'Snatch - Porcos e Diamantes', 'Febre Urbana', 'Fantasmas de Marte', 'Colateral', 'London', 'Revólver', 'Caos', 'Em Nome do Rei', 'Rogue, o Assassino', 'Efeito Dominó', 'Corrida Mortal', '13: O Jogador', 'Assassino a Preço Fixo', 'Parker', 'Redenção', 'O Código', 'Linha de Frente', 'Carta Selvagem', 'A Espiã que Sabia de Menos', 'Esquema de Risco: Operação Fortune', 'Beekeeper - Rede de Vingança', 'Resgate Implacável' e 'Missão Refúgio', e