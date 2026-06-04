Galeria Após décadas de debate, Brasil passa a ter montanhas de forma oficial; veja critérios A controvérsia existe porque não há uma definição única de montanha aceita em todo o mundo. Diferentes países utilizam critérios próprios, que podem considerar altitude, inclinação das encostas, formato do topo, volume do relevo e até a diferença de altura entre um ponto elevado e as áreas ao redor. Em algumas nações, uma elevação precisa atingir uma altitude mínima específica para ser considerada montanha; em outras, o aspecto visual e a configuração da paisagem têm maior importância. Por Flipar

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